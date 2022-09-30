أخضر الناشئين يختتمُ استعدَاده لمواجهة ميانمار ضمن تصفيات كأس آسيا

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المناطق ـ واس

يخوضُ المنتخب السعودي تحت 17 عامًا غدًا أولى مبارياته ضمن منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

ويستضيفُ الأخضر منتخبَ ميانمار، في تمام التاسعة والنصف مساءً، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

ميدانيًّا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، طبَّقوا خلالها تمارين تكتيكية.

وأعلنَ المدير الفني عبدالوهاب الحربي قائمة الأخضر للمشاركة في التصفيات الآسيوية،التي تضمُّ 23 لاعبًا أسماؤهم على النحو التالي: محمد المحمود، محمود البريه، بدر كابلي، ياسين خالد، عبدالسلام برناوي، فهد فلاته، سعد المطيري، أمجد علي، رياض يامي، عبدالله البيشي، زياد عياش، فرحة الشمراني، محمد هزازي، نواف الجدعاني، رامز العطار، جاذوب الظفيري، نواف الجناحي، عمار اليهيبي، قاسم سلطان، طلال حاجي، فارس يوسف، محمد العيسي، نواف البشري.

وأشار الحربي خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد لمدربي منتخبات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023، اليوم، إلى عزمهم تحقيق نتائج إيجابية ضمن التصفيات ونيل بطاقة التأهل لكأس آسيا، مشيرًا إلى عدم سهولة مجموعة الأخضر التي تضمُّ منتخبات لديها هدف تعمل على تحقيقه وهو التأهل للبطولة الآسيوية.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 17 عامًا يستضيف المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023، التي تضمُّ إلى جانبه منتخبات، الكويت، الهند، ميانمار، والمالديف، خلال المدة من 1 إلى 9 أكتوبر.

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Source almnatiq

