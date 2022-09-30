الصفا يهزم النور في الدوري الممتاز لكرة اليد

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واصلت فرق الخليج ومضر والصفا حصدها العلامة الكاملة ورفع رصيدهم إلى 8 نقاط، بعد فوزهم اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022م ضمن الجولة الرابعة من بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد، حيث انتصر الخليج على الوحدة بنتيجة (36-29)، فيما فاز مضر على المحيط بنتيجة (31-19)، وأستطاع الصفا التفوق على النور بنتيجة (29-27).

وفي باقي مباريات الجولة التي جرت اليوم، حقق الزلفي الفوز على الابتسام بنتيجة (31-25)، وتلقى القارة الخسارة من الأهلي بنتيجة (27-32).

ومن المقرر أن تختتم مباريات الجولة يوم غداً السبت الموافق 01 أكتوبر 2022م بمواجهة الترجي مع الهدى، عند تمام الساعة الثالثة مساءً، على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف.



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Source akhbaar24

