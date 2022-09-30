︎
.
واصلت فرق الخليج ومضر والصفا حصدها العلامة الكاملة ورفع رصيدهم إلى 8 نقاط، بعد فوزهم اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022م ضمن الجولة الرابعة من بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد، حيث انتصر الخليج على الوحدة بنتيجة (36-29)، فيما فاز مضر على المحيط بنتيجة (31-19)، وأستطاع الصفا التفوق على النور بنتيجة (29-27).
وفي باقي مباريات الجولة التي جرت اليوم، حقق الزلفي الفوز على الابتسام بنتيجة (31-25)، وتلقى القارة الخسارة من الأهلي بنتيجة (27-32).
ومن المقرر أن تختتم مباريات الجولة يوم غداً السبت الموافق 01 أكتوبر 2022م بمواجهة الترجي مع الهدى، عند تمام الساعة الثالثة مساءً، على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر الصفا يهزم النور في الدوري الممتاز لكرة اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.