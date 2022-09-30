مستشفى الملك عبدالله الجامعي يحتفل بيوم الصيدلي العالمي

نظم قسم الرعاية الصيدلية في مستشفى الملك عبد الله بن عبدالعزيز الجامعي في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، يوم أمس الخميس 29 سبتمبر 2022، فعالية يوم الصيدلي العالمي، ويستهدف الحدث الممارسين الصحيين في المستشفى، بالإضافة إلى المرضى والمراجعين والزوار الراغبين في معرفة الخدمات المقدمة من قسم الرعاية الصيدلية، وذلك في بهو المستشفى الرئيس.

وتأتي هذه المبادرة لإلقاء الضوء على أهمية ودور الصيادلة كجزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى دورهم الأساسي في النهوض بالرعاية الصحية عامة، وتقديم الرعاية الصيدلانية بوجهٍ خاص، وأتاحت الفرصة للتعريف بمهنة الصيدلة، والإجابة على أسئلة الزوار المتعلقة بالأدوية.

ويتضمّن الحدث توضيح الخدمات المقدمة من قسم الرعاية الصيدلانية، وأدوار الصيدلي في كل خدمة من خلال عرض خمسة أركان، في كل ركن صيدلي/صيدلانية يتحدث عن الخدمة المقدمة.

يذكر أنّ حرص مستشفى الملك عبد الله بن عبدالعزيز الجامعي يأتي داعمًا للممارس الصحي، وتقديره على الجهود المبذولة في رعاية المرضى، وسعيًا إلى تحفيز الممارس الصحي ودعمه للرقي بالقطاع الصحي في المملكة الذي يُعد أحد أهم مرتكزات رؤية المملكة 2030.