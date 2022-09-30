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هالاند: ريال مدريد كان خياري الثالث في الميركاتو

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محمد بن مسعود - الدمام - كشف إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، عن الخيارات البديلة التي كانت لديه قبل مغادرة بوروسيا دورتموند خلال الميركاتو الصيفي الماضي.
وقال هالاند في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا «مانشستر سيتي كان الخيار الأفضل بالنسبة لنا، وجاء في المقام الأول».
وأضاف «بايرن ميونخ كان خيارنا الثاني، بينما جاء في المرتبة الثالثة ثم باريس سان جيرمان».
واعترف هالاند، بأن بعض الأندية الإنجليزية كانت ضمن قائمة خياراته، أبرزها وتشيلسي، بالإضافة إلى من إسبانيا. وفي تصريحات نقلها موقع توتو ميركاتو ويب، أوضح هالاند «لم أتخذ أبدا قرار الذهاب إلى ناد أو آخر اعتمادا على المدرب، لكن وجود جوارديولا في مانشستر سيتي كان ميزة إضافية، إنه أفضل مدرب في العالم».

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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