نابولي مرشح للبقاء في الصدارة وقمة ساخنة بين إنتر وروما

يبدو نابولي مرشحاً للبقاء في الصدارة عندما يستضيف تورينو اليوم السبت في افتتاح المرحلة الثامنة من بطولة إيطاليا في كرة القدم، فيما يلتقي إنتر وروما في قمة ساخنة في ميلانو.

يتصدر نابولي الترتيب برصيد 17 نقطة بفارق الاهداف أمام أتالانتا وهما الفريقان الوحيدان اللذان لم يخسرا حتى الآن هذا الموسم.

ويمني الفريق الجنوبي الساعي الى لقبه الثالث في تاريخه والاول منذ 1989-1990، بتحقيق فوزه الرابع توالياً محلياً ليؤكد جاهزيته للقمة المرتقبة أمام مضيفه أياكس أمستردام الهولندي الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في المسابقة القارية العريقة.

ويدخل أتالانتا المباراة منتشياً بفوزه الثمين على مضيفه روما 1-صفر في المرحلة الماضية، وسيجد نفسه مطالباً بالفوز لاستعادة شراكة الصدارة مع نابولي في حال فوز الأخير على تورينو، وتفادي التراجع إلى المركز الثالث كون المطارد المباشر أودينيزي الثالث يخوض اختباراً سهلا نسبياً الإثنين أمام فيرونا السابع عشر في ختام المرحلة، كما أن ميلان حامل اللقب والخامس برصيد 14 نقطة بفارق الاهداف خلف لاتسيو الرابع، يحل ضيفاً على إمبولي الرابع عشر اليوم السبت.

وانتفض أودينيزي بعد خسارة أمام ميلان 2-4 وتعادل سلبي مع ساليرنيتانا، وحقق خمسة انتصارات متتالية، فيما مُني ميلان بخسارته الأولى هذا الموسم عندما سقط امام ضيفه نابولي 1-2 في المرحلة الاخيرة وتخلى عن الصدارة.

وستكون مباراة إمبولي بروفة للفريق اللومباردي قبل سفره إلى العاصمة البريطانية لندن لمواجهة مضيفه تشلسي الأربعاء المقبل في المسابقة القارية.

وتتجه الأنظار اليوم السبت إلى ملعب «جوسيبي مياتسا» الذي سيكون مسرحاً لقمة ساخنة بين إنتر ميلان وصيف الموسم الماضي وبطل 2021 مع روما.

ويحتل روما المركز السادس برصيد 13 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام إنتر الخامس.

ويملك يوفنتوس فرضة تضميد جراحه والعودة الى سكة الانتصارات عندما يستضيف بولونيا السادس عشر غدا الأحد.

ويلعب غدا الأحد أيضا لاتسيو مع سبيتسيا، وليتشي مع كريمونيزي، وسمبدوريا مع مونتسا.