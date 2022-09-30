تفاصيل عرض باريس لإبعاد ميسي عن برشلونة

محمد بن مسعود - الدمام - تحاول إدارة باريس سان جيرمان تحصين الأسطورة الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الذي ينتهي عقده مع النادي الفرنسي بنهاية الموسم الجاري، بحسب تقرير صحفي.

فقد ذكرت إذاعة «كادينا سير» الإسبانية، أن سان جيرمان قدم عرضا لميسي خلال الأيام الماضية، لتجديد عقده حتى صيف 2025.

وأشارت الإذاعة إلى أن العرض يتضمن توقيع «البرغوث» لمدة عام، مع خيار التمديد لموسم إضافي، ليستمر مع الفريق الفرنسي حتى بلوغه 38 عاما.

لكن العرض لا يتضمن زيادة في راتب الأرجنتيني، حيث يقضي بحصوله على أجر مماثل، وهو 30 مليون يورو سنويا بعد اقتطاع الضرائب.

ويأتي ذلك في ظل الأنباء الواردة بشأن احتمالية عودة ميسي إلى برشلونة، في صفقة انتقال حر بمجرد انتهاء تعاقده، الصيف المقبل.

وكان النجم الأرجنتيني قد وقع لباريس سان جيرمان لمدة موسمين، بعد فشل تجديد عقده مع البلوجرانا.

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