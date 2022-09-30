قمة «الجريحين» إشبيلية وأتلتيكو للحاق بريال وبرشلونة

دخل أتلتيكو مدريد وإشبيلية في الأعوام الأخيرة سباق الصراع على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم بمواجهة العملاقين ريال مدريد وبرشلونة، إلا أن نتائج الناديين هذا الموسم لا ترتقي إلى مستوى آمالهما قبل القمة المرتقبة بينهما اليوم السبت في المرحلة السابعة.

أحرز أتلتيكو لقب «لا ليغا» أخيرا عامي 2014 و2021، في حين دخل إشبيلية طرفا في المنافسة أيضا، واحتل أحد المراكز الأربعة الأولى في المواسم الثلاثة الأخيرة.

ويدخل الفريقان المباراة مع معادلة الفوز ولا شيء آخر، إذ أن خسارة أتلتيكو ستجعله يبتعد بفارق 11 نقطة عن جاره ريال المتصدر (18 نقطة)، علما أن النادي الملكي سيستقبل أوساسونا غدا الأحد في مباراة سهلة على الورق لبطل إسبانيا وأوروبا، بينما خسارة إشبيلية ستقربه أكثر من منطقة الهبوط.

ومع وصول العملاقين ريال وبرشلونة إلى أفضل مستوى لهما واحتلالهما للمركزين الأول والثاني تباعا (18 مقابل 16)، يتساءل البعض ما اذا كان هذا الموسم نسخة طبق عن الأصل عن حقبة هيمنتهما على الكرة الاسبانية وتخطيهما حاجز ال 100 نقطة في «لا ليغا».

وفي حين يتصدر مهاجم برشلونة الوافد الجديد البولندي روبرت ليفاندوفسكي ترتيب الهدافين مع 8 أهداف، نال بنزيمة جائزة أفضل هداف للدوري في الموسم الماضي الأربعاء، علما أن رصيده هو 3 أهداف فقط هذا الموسم.

من ناحيته، يحل برشلونة ضيفا على ريال مايوركا اليوم السبت متسلحا بدفاعه الحصين اذ لم تهتز شباكه سوى مرة واحدة في الدوري، بهدف من مهاجم ريال سوسييداد السابق ونيوكاسل الانكليزي الحالي، السويدي ألكسندر إيزاك في الفوز 4-1 في المرحلة الثانية.

ويأمل النادي الكاتالوني العودة بالنقاط الثلاث لتضييق الخناق أكثر على غريمه اللدود ريال، بانتظار أي دعسة ناقصة أو خدمة جليلة يقدمها له أوساسونا عندما يواجه المتصدر غدا الأحد.