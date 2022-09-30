عودة نارية بدربيي مانشستر وشمال لندن اليوم وغدا

محمد بن مسعود - الدمام - تعود منافسات الدوري الانكليزي لكرة القدم بدربيين ناريين، يجمع الاول اليوم السبت أرسنال المتصدر وضيفه توتنهام المتخلف عنه بنقطة في افتتاح المرحلة التاسعة، في مسعى خصمي شمال لندن للإثبات أنهما مرشحين للمنافسة على اللقب هذا الموسم، والثاني غدا الاحد بين مانشستر سيتي الثاني وحامل اللقب الذي يدرك خطورة ضيفه يونايتد المتجدد هذا الموسم.

يتصدر أرسنال الدوري على بعد نقطة عن كل من مانشستر سيتي وتوتنهام، وفي حين ترنحت أندية مانشستر يونايتد وتشلسي وليفربول بداية الموسم، فتح ذلك المجال أمام خصمي شمال لندن للدخول في المنافسة على اللقب.

وتحمل المواجهة طعما ثأريا من جانب «المدفعجية» بعد أن خطف منهم توتنهام في نهاية الموسم الماضي المركز الرابع الاخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا بعد فوزه عليهم 3-صفر قبل ثلاث مباريات من النهاية، قبل أن يخسر أيضا ضد نيوكاسل ويفسد فرصة التأهل الى البطولة القارية للمرة الاولى منذ موسم 2016-2017.

منذ وصوله الى مانشستر سيتي هذا الصيف، يتصدر النروجي إرلينغ هالاند الحديث في كل مرحلة بعد أن دك شباك خصومه بـ11 هدفا في أول سبع مباريات.

سيعول عليه سيتي مجددا في الدربي المنتظر أمام جاره يونايتد على ملعب الاتحاد غدا الاحد في مسعاه لفوز ثالث تواليا على غريمه في الدوري.

وسيسعى الهداف الفتاك ليصبح أول لاعب يسجل أكثر من 11 هدفا في أول عشر مباريات في الدوري الممتاز، إذ يحمل هذا الرقم حاليا كل من ميك كوين والسنغالي بابيس سيسيه والاسباني دييغو كوستا، بعد أن أصبح أول لاعب في تاريخ ال«برميرليغ» يسجل في أول أربع مباريات له خارج قواعد فريقه في الفوز 3-صفر على ولفرهامبتون قبل التوقف الدولي.

يحتل سيتي الذي لم يخسر بعد هذا الموسم في الدوري (خمسة انتصارات وتعادلان) المركز الثاني بفارق خمس نقاط أمام يونايتد الخامس والذي يملك مباراة مؤجلة.

وتنتظر ليفربول الثامن مهمة صعبة اليوم السبت أمام ضيفه برايتون الرابع، مفاجأة الموسم، إلا أن الاخير سيخوض مباراته الاولى من دون مدربه غراهام بوتر الذي انتقل لتدريب تشلسي في أعقاب إقالة الألماني توماس توخل.

وبعد أن قاد الـ«بلوز» للمرة الاولى ضد ريد بول سالزبورغ النمسوي في دوري الابطال (1-1)، سيطلق بوتر حملته مع النادي اللندني في الدوري اليوم السبت ضد المضيف كريستال بالاس قبل المباراة النارية المرتقبة ضد ميلان الايطالي الاربعاء في دوري الابطال على ملعب «ستامفورد بريدج» والمطالب فيها بالفوز في حال أراد بلوغ الادوار الاقصائية، إذ يتذيل الترتيب بعد تعادل وخسارة افتتاحية أمام دينامو زغرب الكرواتي أعلن على إثرها تشلسي في اليوم التالي إقالة توخل.