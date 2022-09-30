أحمر الصالات يُلاقي أوزبكستان في الجولة الثالثة لكأس آسيا

محمد بن مسعود - الدمام - يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة الصالات لقاءه الثالث في كأس آسيا 2022 لكرة الصالات، وذلك حينما يواجه نظيره منتخب أوزبكستان، عند 2 من ظهر اليوم 1 أكتوبر 2022، وذلك على صالة سعد العبدالله بدولة الكويت، ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية التي تضم أيضًا منتخبي تركمانستان وطاجيكستان.

ويقود منتخبنا المدرب البرازيلي لينو.

وأنهى المنتخب تحضيراته للمباراة بخوضه مرانًا أخيرًا، أمس، علمًا أن المنتخب خسر في الجولة الأولى أمام طاجيكستان بنتيجة (4/‏3)، قبل أن يتعادل في الجولة الثانية مع تركمانستان بنتيجة (4/‏4). ويتصدر منتخب أوزبكستان المجموعة برصيد 6 نقاط، ثم طاجيكستان برصيد 3 نقاط، ومنتخبنا مع تركمانستان بنقطة وحيدة للفريقين. وتتمثل حظوظ منتخبنا في التأهل لربع النهائي عبر الفوز مع انتظار عدم فوز طاجيكستان على تركمانستان؛ للدخول في حسابات الحصول على المركز الثاني للمجموعة.

وتضم قائمة منتخبنا للبطولة اللاعبين: جسام صالح، محمد رضي السندي، أحمد عنتر، محمد عبدالله، فلاح عباس، حسن مرزوق، صالح محمد، عمار ميحد، سلمان الملا، علي العلواني، سيد محمد حميد، يوسف جناحي، سيد فاضل رضي، حامد عبدالله.