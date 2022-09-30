محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس وافقَ المجلسُ التنفيذي لصندوق النقد الدولي على إنشاء نافذة جديدة لمواجهة انعدام الأمن الغذاء في ظل أدوات التمويل الطارئ للصندوق، التسهيل الائتماني السريع وأداة التمويل السريع. وأوضحَت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا اليوم، أن نافذة التمويل الجديدة ستتيح إمكانية الحصول على مزيد من الموارد في ظل التمويل الطارئ للبلدان التي تواجه احتياجات ملحة للتمويل وتعاني من انعدام شديد في إراد أو تصدير الغذاء، مضيفةً أن هذه النافذة التمويلية الجديدة ستظل مفتوحة لمدة عام واحد.

كانت هذه تفاصيل خبر صندوق النقد الدولي يوافقُ على إنشاء نافذة تمويل جديدة لمساعدة البلدان على معالجة انعدام الأمن الغذائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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