شكرا لقرائتكم مدني تبوك يواصل إخماد حريق بمجرى مياه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، مساء اليوم الجمعة، أن فريقها بتبوك يواصل الأعمال الميدانية في إخماد حريق بمجرى للمياه خارج النطاق العمراني. إخماد حريق: وكانت فرق الدفاع المدني، في تبوك، باشرت أمس الخميس، إخماد حريق اندلع في حشائش بمجرى مائي. وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: إن الحريق اندلع في حشائش بمجرى للمياه خارج النطاق العمراني. وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني عدم تسجيل أي إصابات.