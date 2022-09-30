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شكرا لقرائتكم مدني تبوك يواصل إخماد حريق بمجرى مياه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، مساء اليوم الجمعة، أن فريقها بتبوك يواصل الأعمال الميدانية في إخماد حريق بمجرى للمياه خارج النطاق العمراني.
إخماد حريق:وكانت فرق الدفاع المدني، في تبوك، باشرت أمس الخميس، إخماد حريق اندلع في حشائش بمجرى مائي. وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: إن الحريق اندلع في حشائش بمجرى للمياه خارج النطاق العمراني. وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني عدم تسجيل أي إصابات.
أحمد أبراهيم
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام