اخبار السعوديه

مركز 911 يتلقى 1,865,826 اتصالا

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم مركز 911 يتلقى 1,865,826 اتصالا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ الموحد (911) في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية (1,865,826) اتصالاً خلال شهر صفر من عام 1444 هـ، وذلك ضمن مهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص باستخدام أنظمة آلية ومتطور يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.

مركز 911 يتلقى 1,865,826 اتصالا - متابعات الخليج 365

بلاغات 911:

وبلغ عدد البلاغات المستقبلة في منطقة مكة المكرمة (714,872)، وفي منطقة الرياض (924,228) بلاغاً، وفي المنطقة الشرقية (226,726) بلاغاً، بإجمالي مكالمات مستقبلة في المناطق (1,865,826) مكالمة.

مركز 911 يتلقى 1,865,826 اتصالا - متابعات الخليج 365

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا