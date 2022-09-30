شكرا لقرائتكم مركز 911 يتلقى 1,865,826 اتصالا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ الموحد (911) في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية (1,865,826) اتصالاً خلال شهر صفر من عام 1444 هـ، وذلك ضمن مهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص باستخدام أنظمة آلية ومتطور يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.

بلاغات 911:

وبلغ عدد البلاغات المستقبلة في منطقة مكة المكرمة (714,872)، وفي منطقة الرياض (924,228) بلاغاً، وفي المنطقة الشرقية (226,726) بلاغاً، بإجمالي مكالمات مستقبلة في المناطق (1,865,826) مكالمة.