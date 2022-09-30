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شكرا لقرائتكم فنون أبها تحتفي باليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - احتفلت جمعية الثقافة والفنون بأبها بمناسبة اليوم الوطني الثاني والتسعين بحفل وطني منوع، احتوى على أوبريت وطني وأمسية شعرية وشعبية بالشراكة مع قرية بن حمسان التراثية، شارك فيه جمع من الشعراء وحضور كثيف من الجماهير.
ثقافة وفنون أبها:
وأكد مدير الجمعية أحمد السروي، في كلمة له، أن ثقافة وفنون أبها اعتادت كل عام على الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية في مقرها أو عبر شراكات مجتمعية يجدد فيها المشاركون والحضور الولاء والتعبير عن حب الوطن وقيادته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- أيده الله- وسمو ولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان
– حفظه الله- وتحقيق تطلعات سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال في التفاعل الحي مع كل فرح سعودي.
مشاركات شعرية:
وشهد الاحتفال مشاركات شعرية من الشعراء نجيب الهاجري وعلي السالمي وعوض بن باحص وخالد القرني وظافر بن حاسن وظافر العمري ومعجب الشهراني وعزيزة آل ثامر، كما قدم ذوي الاحتياجات الخاصة قصيدة وطنية للشاعر علي البكري ونشيد وطني لعبدالله آل خاطر من منطقة نجران وعرض للأطفال قدمته مدارس طلائع المستقبل، إضافة لأوبريت وطني للشاعر علي السالمي بمشاركة فرقة فرسان آل ينفع الشعبية وقدم الحفل مقرر لجنة الفنون الشعبية محمد الربيعان. ثم كرمت الجمعية المشاركين عقب ذلك شرف الجميع حفل العشاء الذي قدمته جمعية الثقافة والفنون بأبها، حضر الحفل وكيل إمارة منطقة عسير الأسبق شاكر شكوري وإعلامي وإعلاميات من عسير وجمع كبير من أهالي منطقة عسير من الجنسين.
رشا محمد
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية