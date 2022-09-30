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شكرا لقرائتكم آل الشيخ يشكر نجوم أوتليت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، الشكر لكل من النجوم حياة الفهد وسعاد عبدالله وبشير غنيم على مشاركتهم في الدعاية لافتتاح مهرجان أوتليت الرياض.
شكر خاص للمشاركة:
وقال تركي آل الشيخ في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “أشكر الفنانتين الكبيرتين نجمتا الخليج حياة الفهد وسعاد عبدالله على المشاركة في دعاية الأوتليت”. كما قدم الشكر للنجم الكبير بشير غنيم على مشاركته، معربًا عن تمنياته بأن يرى عملًا يجمعهم معًا. وأكد آل الشيخ أن الهيئة العامة للترفيه ستكون داعمة لهم في عملهم.
أضخم مهرجان تسوق:
الجدير بالذكر، أن “أوتليت 2022” يعد أضخم مهرجان تسوق في السعودية
، والذي ينطلق غدًا السبت ويستمر لمدة 14 يومًا، على مساحة 145 ألف متر مربع. ويجمع أكثر من 1500 علامة تجارية عالمية، وعبر تخفيضات حصرية تصل إلى 70% لمجموعة واسعة من أفضل العلامات التجارية، وبأيادي مصممين عالميين في عالم الأزياء وإكسسوارات منزلية ومنتجات إلكترونية.
أحمد أبراهيم
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام