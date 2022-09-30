شكرا لقرائتكم المملكة السادسة عالميًا في الهدر الغذائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف الخبير والمهتم في الحد من الهدر الغذائي زيد الشبانات، أن المملكة تحتل المرتبة السادسة عالميًّا في الهدر الغذائي بنسبة 33.1%. المركز السادس: وقال الشبانات خلال استضافته ببرنامج “120” المذاع على قناة “الإخبارية”: إن الدراسة التي أجرتها المؤسسة العامة للحبوب في كتاب “خط الأساس” أظهرت أن المملكة تحتل المركز السادس حول العالم في الهدر الغذائي، وذلك بنسبة 33.1%. زيادة الهدر: وأضاف أنه يتوقع زيادة الهدر الغذائي إذا استمر سلوك أفراد المجتمع، لكن مع الوعي وحملات النوعية التي تقودها المؤسسة العامة للحبوب ستسهم في خفض الهدر والفقد الغذائي.