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شكرا لقرائتكم المملكة السادسة عالميًا في الهدر الغذائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - كشف الخبير والمهتم في الحد من الهدر الغذائي زيد الشبانات، أن المملكة تحتل المرتبة السادسة عالميًّا في الهدر الغذائي بنسبة 33.1%.
المركز السادس:وقال الشبانات خلال استضافته ببرنامج “120” المذاع على قناة “الإخبارية”: إن الدراسة التي أجرتها المؤسسة العامة للحبوب في كتاب “خط الأساس” أظهرت أن المملكة تحتل المركز السادس حول العالم في الهدر الغذائي، وذلك بنسبة 33.1%.
زيادة الهدر:وأضاف أنه يتوقع زيادة الهدر الغذائي إذا استمر سلوك أفراد المجتمع، لكن مع الوعي وحملات النوعية التي تقودها المؤسسة العامة للحبوب ستسهم في خفض الهدر والفقد الغذائي.
مريم الجابري
صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية