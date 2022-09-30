-
1/2
-
2/2
شكرا لقرائتكم لقطات لدخول المصلين والمعتمرين حجر إبراهيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - توافدت الحشود من المصلين والمعتمرين إلى الكعبة المشرفة، لأداء الصلاة، وسط منظومة أمنية متكاملة.
الدخول للحجر:ووثقت قناة “الإخبارية”، مقطع فيديو لتوافد المصلين والمعتمرين إلى الكعبة المشرفة، ودخولهم إلى الحجر، لكي يتمكنوا من الصلاة بهذه البقعة الطاهرة.
تعاون بين الجهات:ويتم تهيئة هذه المواقع لتمكين المعتمرين من الصلاة، إذ يتم التعاون بين أمن الحج والعمرة وشؤون رئاسة الحرمين لتنظيم دخول المعتمرين إلى الحجر، وسط أجواء إيمانية وروحانية تعكس عظمة المشهد.