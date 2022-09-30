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لقطات لدخول المصلين والمعتمرين حجر إبراهيم

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الرياض - محمد الوسيري - توافدت الحشود من المصلين والمعتمرين إلى الكعبة المشرفة، لأداء الصلاة، وسط منظومة أمنية متكاملة.

الدخول للحجر:

ووثقت قناة “الإخبارية”، مقطع فيديو لتوافد المصلين والمعتمرين إلى الكعبة المشرفة، ودخولهم إلى الحجر، لكي يتمكنوا من الصلاة بهذه البقعة الطاهرة.

تعاون بين الجهات:

ويتم تهيئة هذه المواقع لتمكين المعتمرين من الصلاة، إذ يتم التعاون بين أمن الحج والعمرة وشؤون رئاسة الحرمين لتنظيم دخول المعتمرين إلى الحجر، وسط أجواء إيمانية وروحانية تعكس عظمة المشهد.
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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