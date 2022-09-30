اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يستعرض مع الرئيس الروسي في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية

محمد بن مسعود - الدمام - جرى اتصال هاتفي هذا اليوم بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الإتحادية الصديقة.

وخلال الاتصال تم استعراض العلاقات الثنائية التاريخية و المتنامية بين البلدين وبحث الأوضاع والتطورات المستجدة على الساحات الإقليمية والدولية.

كما تم التأكيد على أهمية تكاتف جهود الجميع لإحلال السلام الدائم والشامل بما يضمن مصالح كافة الدول وأمنهما القومي.

و تناول الاتصال موضوع الالتزامات مع مجموعة OPEC+ وأهمية الاستمرار في التنسيق والالتزام بقرارات المجموعة.

وأكد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه على أهمية تفعيل قنوات الحوار والتفاوض والحلول السلمية، للوصول الى السلام والنماء للجميع.