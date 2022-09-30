محمد بن مسعود - الدمام - بعد سقوط قائده في عرض البحر الجمعة 30 سبتمبر 2022, 07:56 م

أفادت وزارة الداخلية عبر حسابها على «تويتر» بان دوريات خفر السواحل قد تمكن مساء اليوم من السيطرة على قارب ظل مبحرا بسرعة عالية دون وجود أحد على متنه بعد سقوط قائده في عرض البحر إثر اصطدام القارب بالأمواج بالقرب من ميناء خليفة بن سلمان.

وقالت احدى السفن التابعة لإحدى الشركات كانت راسية بالقرب من الموقع وقد تمكنت من انتشال قائد القارب، وهو بحالة صحية جيدة.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – خفر السواحل: السيطرة على قارب ظل مبحراً بسرعة عالية دون وجود أحد على متنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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