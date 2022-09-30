سموُّ وزير الثقافة يجتمعُ مع وزيرة الثقافة وترقية التنوع التشادية في المكسيك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
اجتمعَ صاحبُ السموِّ الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة في مدينة مكسيكو سيتي ليوم ، مع وزيرة الثقافة وترقية التنوع ريراجيم دوقونا بكاسا في جمهورية تشاد، وذلك خلال حضور سموُّه مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة (الموندياكلت) 2022 الذي تستضيفُه الولايات المتحدة المكسيكية.
وجرى -خلال الاجتماع- مناقشةَ سبل التعاون في المجالات الثقافية، وبحث فرص ابتكار حزمة مبادرات ثقافية مشتركة، وبرامج تبادل الموهوبين بين المؤسسات الفنية والثقافية، وبرامج الإقامات الفنية، والندوات والفعاليات التي تستهدف بناء القدرات، ونقل الخبرة والتعريف بثقافتي البلدين.
حضرَ الاجتماعَ المشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بوزارة الثقافة راكان بن إبراهيم الطوق، ووكيل الوزارة للعلاقات الثقافية الدولية المهندس فهد بن عبدالرحمن الكنعان.
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