“جامعة نايف” تستعرض مخطوطة تأسيسها على يد صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استعرضت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في جناحها المقام في معرض الكتاب 2022 -المقام في واجهة الرياض- صورة لمخطوطة كُتبت بيد مؤسس الجامعة صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- قبل ما يقارب ٤٠ سنة .

وتمثل المخطوطة نقطة انطلاق الجامعة وتأسيسها عام ١٤٠٦، حيث أوضح الأمير نايف فيها أن هذا يعدّ إنجازا كبيرا لوزارة الداخلية، مقدراً الجهود التي بُذلت لتحقيق هذا الإنجاز .

وأوضح مدير مركز الإعلام والتواصل الرقمي بالجامعة محمد الشقاء أن الجامعة تشارك في المعرض بأكثر من ١٠٠ كتاب في مجالات مختلفة، منها الإعلام وعلوم الآدلة الجنائية والقانون الجنائي والأمن الإنساني، مشيراً إلى أن هناك ثلاثة مجالات علمية محكّمة في الأمن السيبراني وعلوم الأدلة الجنائية وفي الدراسات الأمنية، إضافة إلى مجلة ثقافية تصدر عن الجامعة كل شهرين، وأوراق السياسات الأمنية وهي إصدارات علمية تركز على رصد القضايا والسياسات المرتبطة بالمجال الأمني بمفهومه الشامل وتحليلها، وكذلك تقديم البدائل والتوصيات التنفيذية لمتخذي القرار، كما تعتمد اللغتين العربية والإنجليزية .

يذكر أن معرض الكتاب الدولي يفتح أبوابه للزوار لمدة ١٠ أيام .