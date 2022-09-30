«مجمع دلمونيا» يحصد جائزة أفضل مبادرة تسويقية في مملكة البحرين للعام 2022

محمد بن مسعود - الدمام - حصد مجمع دلمونيا مؤخرًا على الجائزة الآسيوية المرموقة «Retail Asia ” السنوية، حيث نالت فعالية ومبادرة «مرايا» التي نظمها المجمع في شهر مارس الماضي على جائزة أفضل مبادرة تسويقية في مملكة البحرين للعام 2022.
هذا وقد استمرت فعالية «مرايا» التي أقيمت في منطقة البوليفارد في المجمع قبيل حلول الشهر المبارك في الفترة من تاريخ 28 مارس 2022 وحتى تاريخ 1 أبريل 2022، حيث ضمت أكثر من 24 بائعاً يقدمون مجموعة واسعة من المنتجات الرمضانية المتنوعة لجميع أفراد الأسرة، بما في ذلك الملابس التقليدية، والحرف اليدوية والتحف، والإكسسوارات، والأدوات المنزلية، والحلويات الشعبية وغير ذلك الكثير.
إضافة إلى ذلك، استضافت فعالية «مرايا» العديد من العروض والأنشطة الترفيهية، بما فيها العروض الموسيقية الحية ذات الطابع الرمضاني والبحريني التقليدي، وأكشاك الطعام والمقاهي، وعربات الطعام، مما ساهم في جعلها الوجهة الأولى للزوار والمتسوقين في الفترة التي سبقت حلول الشهر الفضيل من هذا العام.
وقد فاز المجمع بجائزة أفضل مبادرة تسويقية في مملكة البحرين للعام 2022 في النسخة الـ17 من جوائز «Retail Asia» السنوية نظير تنظيم هذه الفعالية المميزة والتسويق لها محلياً و دولياً. وتعمل هذه الجوائز السنوية المرموقة على جمع أفضل تجار التجزئة في المنطقة وتسليط الضوء على أبرز المبادرات في هذا القطاع.
إلى ذلك، فقد أشرفت لجنة تحكيم خاصة على تقييم فعالية «مرايا»، وقد ركزت على 3 إنجازات حققها مجمع دلمونيا عبر تنظيمه لهذه الفعالية الرائدة، حيث ساهمت في زيادة حركة الزوار للمجمع، وتمكن المجمع من خلال الفعالية من إظهار دعمه للمصممين والمواهب المحلية والإقليمية، إضافة إلى جعل الفعالية الوجهة الأولى للزوار والمتسوقين و إستقطاب الزوار قبل حلول الشهر الفضيل.
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