جمعية فُرسان لقفز الحواجز بجازان تنظم عروضاً استعراضية للخيول العربية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
نظمت جمعية فرسان لقفز الحواجز بمنطقة جازان أمس عروضا استعراضية للخيول العربية الأصيلة، وذلك بنادي المحامل للفروسية بمحافظة أحد المسارحة.
وقدم فرسان وفارسات الجمعية مهارات مختلفة من العروض التي تميز الفارس السعودي، وتبرز أصالة الخيل العربي وقيم الاعتزاز بالتراث، وعرضاً حياً للخيل العربية الأصيلة، واستعراضاً بالراية السعودية، إضافة لعدد من عروض الفروسية الجماعية والفردية التي قدمها نخبة من فرسان وفارسات المنطقة.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور محمد قحل : إن هذه العروض تأتي ضمن الجهود والأنشطة التي تقدمها الجمعية بهدف نشر ثقافة ممارسة رياضة الفروسية وركوب الخيل، والتعريف بالخيل ومدى ارتباطها بالموروث، وربط أبناء وبنات الوطن بهذه الرياضة الوطنية العريقة.
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