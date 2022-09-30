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المناطق ـ القاهرة
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صورا لرسائل يومية، كتبتها زوجة مصرية على قبر زوجها المتوفي.
وفي التفاصيل، تبين أن “مروة” زوجة الرجل المتوفي، بدأت قبل نحو 3 شهور تزور قبر زوجها بشكل يومي في الثامنة صباحا وتدون رسائلها ويومياتها ثم تقرأ القرآن، وتغادر بعد غضون 15 دقيقة، بحسب ما أكد شهود عيان.
فيما أظهرت الرسائل أن قصة حب جارفة كانت تجمع بينهما، ما دفع بالزوجة بعد رحيل وائل إلى الشعور بوحدة قاتلة وفراغ دفعها إلى التفكير في الانتحار، وفق “العربية”.
كما تبين أيضا من اليوميات أن الزوجة تعيش على ذكريات زوجها المتوفى قبل 90 يوما، وأنها حتى الآن لم تصدق رحيله، وتخاطبه كأنه مازال حيا بل تستأذنه كما اعتادت في إتمام بعض الزيارات لأقاربها، وتشرح تفاصيل يومها وماذا فعلت؟ ثم تختتم بكلمة بحبك وتكتب اسمها.
وأثارت رسائل السيدة، قلق المترددين على تلك المقابر، لاسيما أنها كتبت فيها “ادعي لي أموت مش عايزة أموت منتحرة”.
كما دونت في رسالة أخرى بتاريخ 14 سبتمبر “اليأس تمكن مني، ومن رجوعك وبرده هستناك.. ادعيلي ما أموتش منتحرة”.
وقد أثارت تلك الكلمات تعاطفا كبيرا مع السيدة بين المصريين على مواقع التواصل، وعبر العديد من المغردين عن قلقهم عليها، مشددين على ضرورة مساعدتها لاسيما بعد تعبيرها عن رغبتها بالموت.
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Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. رسائل يومية مبكية من زوجة مصرية على قبر زوجها المتوفى تثير التعاطف: «استأذنك عايزة أروح بيت أهلي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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