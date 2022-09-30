مدرب الوحدة يفاضل بين هذا الثنائي لتعويض غياب “أنسيلمو”

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يفاضل المدير الفني لفريق الوحدة، البوسني برونو أكرابوفيتش، بين اللاعبَين علاء حجي ومحمد القرني، للدفع بأحدهما أمام الاتفاق في حالة عدم تجاوز البرازيلي أنسيلمو دي مورايس الاختبارات التي سيخضع لها اليوم السبت.
وأصيب أنسيلمو، بكدمة قوية في الركبة اليسرى، إثر اصطدامه بالإسباني ألبرتو بوتيا في كرة مشتركة، خرج على إثرها من الملعب خلال التدريبات التي جرت أمس الأول على ملعب النادي.
ويستعد فريق الوحدة لمواجهة أمام الاتفاق غدًا في مكة المكرمة، ضمن الجولة الخامسة لدوري روشن السعودي.
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Source akhbaar24
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