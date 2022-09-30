الجامعة الإسلامية تنشر إصداراتها بمعرض الرياض الدولي

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المناطق_واس

نشرت ‎الجامعة الإسلامية ممثلةً في ‎عمادة شؤون المكتبات‎ عدداً من الإصدارات، على هامش مشاركتها بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2022م.

ويضم جناح الجامعة عدداً من الإصدارات التي نشرتها الجامعة، منها “الإحصاء بلغة سهلة” وإصدار “فن المديح في ميزان النقد العربي” و”مكانة السنة النبوية والقواعد الفقهية عند الإمام بدر الدين العيني” من خلال كتابه البناية شرح الهداية.

يذكر أن الجامعة تحرص على المشاركة في المحافل والفعاليات الثقافية والمجتمعية، بهدف الإسهام في نشر الإصدارات والمؤلفات العلمية المتنوعة والحديثة، وإبراز النتاج العلمي، ونشر الثقافة والمعرفة والوعي المجتمعي.

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Source almnatiq

