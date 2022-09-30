المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي على مركز تعليمي بالعاصمة الأفغانية

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أعربت وزارة الخارجية اليوم الجمعة عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي على مركز تعليمي بالعاصمة الأفغانية كابول، والذي أدى لمقتل وإصابة عددٍ من الأبرياء.

وعبرت الوزارة عن رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مؤكدةً وقوف المملكة وتضامنها مع الشعب الأفغاني في هذا المصاب الجلل، مقدمة خالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.



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Source akhbaar24

