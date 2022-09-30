لاعبة فريق العاصفة النسائي في حوار لـ”سبورت 24″: تحقيق الحلم ليس مستحيل.. وانطلاق الدوري الممتاز فرصة كنا ننتظرها

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، إطلاق النسخة الأولى من الدوري السعودي الممتاز للسيّدات، بمشاركة 8 فرق، وهي النصر (فريق المملكة النسائي سابقًا)، الهلال (فريق التحدي النسائي سابقًا)، اليمامة، نسور جدة (الاتحاد حاليًا)، شعلة الشرقية، العاصفة، سما ومراس، على أن ينطلق الموسم الجديد يوم 13 أكتوبر المقبل بنظام الذهاب والإياب، بإجمالي (56 مباراة).

وأجرى “سبورت 24” حوارا مطولا مع لاعبة المنتخب الوطني للسيدات وفريق العاصفة النسائي، رغد مخيزن، وإلى نص الحوار.

لماذا اتجهتي لكرة القدم؟

منذ الصغر وأنا محبة لكرة القدم، وأتابعها باستمرار، وحين مارستها وجدت نفسي فيها.

– حديثنا عن رحلتك حتى وصولك للمنتخب السعودي للسيدات؟

عملية تحقيق الحلم ليست مستحيلة، وهي ليست سهلة أيضاً، اشتغلت على نفسي وعلى تطوير مهاراتي بجدّ وبشكل متواصل حتى قدرت أوصل الحمدلله وأمثل المنتخب بكل فخر.

– ما هو الفريق الذي تلعبين له حاليا وكم فريق انضممتي اليه؟

العب في فريق العاصفة النسائي، وانضممت لـ 4 فرق قبل الاستقرار مع فريق الحالي.

– كم بطولة شاركتي فيها من قبل؟

حتى الآن شاركت في 5 بطولات مع فرق مختلفة.

– ما هو طموحك مع المنتخب السعودي؟

الآن نسعى لدخول لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات.

رايك في أول نسخة للدوري السعودي الممتاز للسيدات؟

فرصة كنا ننتظرها والحمدلله اتحققت، وسعيدة لانطلاق أول دوري كرة قدم للنساء على مستوى المملكة، والخطوة هذه مهمة جداً لتعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية ومن خلالها إتاحة الفرص ودعم اللاعبات والمدربات للارتقاء بمهاراتهم، وتقديم المستوى الرائع، وأتمنى التوفيق لي ولجميع اللاعبات في الدوري النسائي.

– وكيف تستعدين له؟

بالتمارين والتحضير الجيد وتعزيز روح المنافسة القوية لأكون على اتم الاستعداد.

– ما الفريق المفضل لك في المملكة وخارجها؟

فريقي المفضل هو نادي الاتحاد.. وملك أوروبا ريال مدريد.

– من اللاعب أو اللاعبة المفضلة لديك في العالم؟

اللاعب المفضل هو ديفيد بيكهام.

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Source akhbaar24

