الكشف عن سببين لعدم صدور أهلية الضمان الاجتماعي المطور

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كشف عدد من مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، عن رسائل وصلتهم حول عدم صدور نتائج الأهلية لهم خلال الدورة العاشرة، وأشار البعض الآخر أن هناك أسبابًا شهيرة وراء أغلب حالات الرفض.

وأفاد بعض المستفيدين بأن هناك سببين وراء عدم صدور نتائج الأهلية تتمثل فيما يلي: الأول: عدم إضافة كامل أفراد الأسرة للمنزل أو لم يعتمد أحد التابعين طلب الإضافة. الثاني: عدم وجود عقد إيجار موثق في منصة إيجار. ويمكن للمواطنين التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للحصول على الدعم من خلال الخطوات التالية: 1: الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 2: إنشاء حساب جديد. 3: الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور. 4: تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة. 5: التأكيد على البيانات المدخلة. 6: تم إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.

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Source almnatiq

