“فلكية جدة”: ظاهرة فلكية تُرى بالعين المجردة بسماء المملكة مع بداية الليل

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أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، عن ظاهرة فلكية تشهدها سماء المملكة والوطن العربي بعد غروب شمس اليوم (الجمعة)، وتُرى بالعين المجردة. وأوضحت الجمعية أنه سيرصد بسماء المملكة والوطن العربي بعد غروب شمس اليوم، وبداية الليل اقتران القمر بنجم قلب العقرب باتجاه الأفق الغربي في مشهد مرئي بالعين المجردة. وكانت سماء المملكة شهدت، يوم (الجمعة) الماضي، اقتران هلال القمر المتناقص مع نجم قلب الأسد بالأفق الشرقي، حيث يشكل القمر مثلثاً متساوي الضلعين تقريباً مع قلب الأسد (يمين)، والنجم جبهة الأسد الأصفر البرتقالي.

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