شكرا لقرائتكم الأمن العام : أبلغوا عن المتسولين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - جدد الأمن العام التأكيد على أهمية الإبلاغ عن المتسولين فورًا في كافة مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن التسول واجهة لجمع الأموال لغايات غير مشروعة. رقم الأمن العام: ودعا الجميع إلى الإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، مع تأكيد أهمية تقديم التبرعات عبر منصات التبرع الرسمية؛ لضمان وصولها إلى مستحقيها. انتهاك الحقوق: وفي وقت سابق حثت المديرية العامة للجوازات، على عدم استغلال الأطفال في التسول، وذلك لاستعطاف الناس من أجل جمع وجلب المبالغ منهم. وقالت المديرية العامة للجوازات في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”: إن استغلال الأطفال في التسول ينتهك حقوقهم ويعرض حياتهم للخطر.