شكرا لقرائتكم الأمن العام يستذكر الشهيد العسافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

دعوات الرحمة:

الرياض - محمد الوسيري - استذكر الأمن العام الشهيد أحمد بن راجح العسافي بمناسبة ذكرى استشهاده التاسعة عشرة. والشهيد من منسوبي الإدارة العامة لدوريات الأمن، وقد استشهد في يوم 19/ 2/ 1425هـ.

وقد دعا المواطنون بالرحمة والمغفرة للشهيد وكل شهداء الوطن؛ حيث قال أحد المغردين: “رحم اللّه شُهداء الواجب رجال أمننا العيون الساهرة رحمة الأبرار وأسكنهم جنات النعيم، وحفظ اللّه المرابطين في الثغور والحدود والقائمين بواجبهم ليل نهار في الميادين والعاملين بالمنشآت بمختلف أماكنهم، وجزاهم عنا كل خير ووفقهم وسددهم وحفظ بهم أمن مملكتنا الحبيبة”. وقال مغرد آخر: “رحم الله كل شهدائنا وكل من ضحى من أجل راية التوحيد”. وأضاف مغرد آخر: “الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته آمين”.