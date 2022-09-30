اخبار الخليج – الباحثة منة الله مسعود: فحص سرطان القولون المبكر ينقذ 90٪؜ من المرضى

محمد بن مسعود - الدمام - أنهت الباحثة منة الله مسعود رسالة الماجستير عن الفحص المبكر لسرطان القولون والمستقيم من الكلية الملكية الإيرلندية في تخصص الجودة والسلامة.
تناولت رسالة الماجستير أهمية الفحص المبكر لسرطان القولون والمستقيم وتحديدًا للفئة العمرية من سن ٤٥-٧٥ سنة.
ويعتبر سرطان القولون والمستقيم من أكثر السرطانات شيوعًا في وقتنا المعاصر، وهنالك العديد من الدراسات البحثية التي تمت مناقشتها لتحديد أدق الطرق في التشخيص والعلاج.
وتشخيص أمراض القولون والمستقيم أساليب عدة متبعة عالميًا، من خلال المقارنة بين أدق هذه الطرق تبين أن أدقها FIT Test، وهو فحص حساس لوجود الدم في الخروج، وفي حال وجود الدم وبيان إيجابية النتائج يتم استكمال الإجراءات الاستكشافية للمرض من خلال منظار القولون والمستقيم.
تبين في نهاية البحث العلمي المقدم أن سرعة التشخيص قد تؤدي إلى إنقاذ حياة المريض بنسبه تصل إلى ٩٠٪. كما يؤدي ذلك إلى تقليل التكلفة العلاجية المستهلكة للمريض الواحد، وتجنب العلاجات عالية التكلفة كالعلاج الكيماوي والإشعاعي. وأخيرا وليس آخرًا: الوقاية دائمًا خير من العلاج و هي السبيل لضمان جودة حياه الإنسان بإذن المولى.
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