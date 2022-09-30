اخبار الخليج – الباحثة منة الله مسعود: فحص سرطان القولون المبكر ينقذ 90٪؜ من المرضى

محمد بن مسعود - الدمام - أنهت‭ ‬الباحثة‭ ‬منة‭ ‬الله‭ ‬مسعود‭ ‬رسالة‭ ‬الماجستير‭ ‬عن‭ ‬الفحص‭ ‬المبكر‭ ‬لسرطان‭ ‬القولون‭ ‬والمستقيم‭ ‬من‭ ‬الكلية‭ ‬الملكية‭ ‬الإيرلندية‭ ‬في‭ ‬تخصص‭ ‬الجودة‭ ‬والسلامة‭.‬

تناولت‭ ‬رسالة‭ ‬الماجستير‭ ‬أهمية‭ ‬الفحص‭ ‬المبكر‭ ‬لسرطان‭ ‬القولون‭ ‬والمستقيم‭ ‬وتحديدًا‭ ‬للفئة‭ ‬العمرية‭ ‬من‭ ‬سن‭ ‬‮٤٥‬‭-‬‮٧٥‬‭ ‬سنة‭. ‬

ويعتبر‭ ‬سرطان‭ ‬القولون‭ ‬والمستقيم‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬السرطانات‭ ‬شيوعًا‭ ‬في‭ ‬وقتنا‭ ‬المعاصر،‭ ‬وهنالك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدراسات‭ ‬البحثية‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬مناقشتها‭ ‬لتحديد‭ ‬أدق‭ ‬الطرق‭ ‬في‭ ‬التشخيص‭ ‬والعلاج‭.‬

وتشخيص‭ ‬أمراض‭ ‬القولون‭ ‬والمستقيم‭ ‬أساليب‭ ‬عدة‭ ‬متبعة‭ ‬عالميًا،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المقارنة‭ ‬بين‭ ‬أدق‭ ‬هذه‭ ‬الطرق‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬أدقها‭ ‬FIT Test،‭ ‬وهو‭ ‬فحص‭ ‬حساس‭ ‬لوجود‭ ‬الدم‭ ‬في‭ ‬الخروج،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬وجود‭ ‬الدم‭ ‬وبيان‭ ‬إيجابية‭ ‬النتائج‭ ‬يتم‭ ‬استكمال‭ ‬الإجراءات‭ ‬الاستكشافية‭ ‬للمرض‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منظار‭ ‬القولون‭ ‬والمستقيم‭.‬

تبين‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬المقدم‭ ‬أن‭ ‬سرعة‭ ‬التشخيص‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إنقاذ‭ ‬حياة‭ ‬المريض‭ ‬بنسبه‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬‮٩٠‬٪؜‭. ‬كما‭ ‬يؤدي‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬تقليل‭ ‬التكلفة‭ ‬العلاجية‭ ‬المستهلكة‭ ‬للمريض‭ ‬الواحد،‭ ‬وتجنب‭ ‬العلاجات‭ ‬عالية‭ ‬التكلفة‭ ‬كالعلاج‭ ‬الكيماوي‭ ‬والإشعاعي‭. ‬وأخيرا‭ ‬وليس‭ ‬آخرًا‭: ‬الوقاية‭ ‬دائمًا‭ ‬خير‭ ‬من‭ ‬العلاج‭ ‬و‭ ‬هي‭ ‬السبيل‭ ‬لضمان‭ ‬جودة‭ ‬حياه‭ ‬الإنسان‭ ‬بإذن‭ ‬المولى‭.‬