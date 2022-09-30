اخبار الخليج – «انستغرام» تحجب حساب أخبار الخليج.. وحساب جديد مؤقت

محمد بن مسعود - الدمام - في‭ ‬خطوة‭ ‬مفاجئة‭ ‬قامت‭ ‬إدارة‭ ‬منصة‭ ‬انستغرام،‭ ‬بحجب‭ ‬الحساب‭ ‬الرسمي‭ ‬للصحيفة‭ ‬الزميلة‭ ‬أخبار‭ ‬الخليج‭.‬ وقد‭ ‬أعلنت‭ ‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬عن‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬مؤقت‭ ‬لحين‭ ‬عودة‭ ‬الحساب‭ ‬الأم،‭ ‬ويمكنكم‭ ‬متابعة‭ ‬الأخبار‭ ‬وآخر‭ ‬المستجدات‭ ‬على‭ ‬الحساب‭ ‬الجديد‭ ‬[email protected]‭.‬

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