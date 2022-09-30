محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن كييف ستتقدم بطلب الحصول على عضوية “الناتو” بشكل عاجل. وقال زيلينسكي عقب اجتماع مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني الذي عقد يوم الجمعة ووقع الطلب: “بحكم الواقع، لقد قطعنا طريقنا إلى “الناتو”. بحكم الواقع، لقد أثبتنا بالفعل التوافق مع معايير حلف شمال الأطلسي. بحكم الواقع اليوم تتقدم أوكرانيا للقيام بذلك بحكم القانون بطريقة عاجلة”.

كانت هذه تفاصيل خبر زيلينسكي: سنتقدم بطلب عاجل للحصول على عضوية الناتو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.