اخبار دوليه – بالصور.. أول عملة بريطانية بصورة الملك تشارلز الثالث

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت ‬دار‭ ‬سك‭ ‬العملة‭ ‬الملكية‭ ‬البريطانية‭ ‬النقاب‭ ‬عن‭ ‬عملات‭ ‬معدنية‭ ‬جديدة‭ ‬تحمل‭ ‬صورة‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬البدء‭ ‬بتداولها‭ ‬قبل‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭.‬

وستطرح‭ ‬العملة‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬صورة‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬العملات‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬5‭ ‬جنيهات‭ ‬إسترلينية‭ ‬و50‭ ‬بنسا‭.‬

كذلك‭ ‬ستصدر‭ ‬دار‭ ‬سك‭ ‬العملة‭ ‬الملكية‭ ‬البريطانية‭ ‬مجموعة‭ ‬عملات‭ ‬تذكارية‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬3‭ ‬أكتوبر،‭ ‬مع‭ ‬ذكرى‭ ‬حياة‭ ‬وإرث‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭.‬

وقال‭ ‬كبير‭ ‬الإداريين‭ ‬التجاريين‭ ‬في‭ ‬دار‭ ‬سك‭ ‬العملة‭ ‬الملكية،‭ ‬نيكولا‭ ‬هاول،‭ ‬إنه‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬تظهر‭ ‬العملة‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬صور‭ ‬ملك‭ ‬بريطانيا‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬القادم‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭.‬

ويأتي‭ ‬وجه‭ ‬العملة‭ ‬مع‭ ‬صورة‭ ‬للملك‭ ‬تشارلز‭ ‬ناظرا‭ ‬للجهة‭ ‬اليسرى،‭ ‬خلافا‭ ‬لوالدته‭ ‬الراحلة‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬تنظر‭ ‬باتجاه‭ ‬اليمين‭.‬

وقال‭ ‬كريس‭ ‬باركر‭ ‬من‭ ‬دار‭ ‬سك‭ ‬العملة‭ ‬الملكية‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬اتبع‭ ‬تشارلز‭ ‬هذا‭ ‬التقليد‭ ‬العام‭ ‬الذي‭ ‬لدينا‭ ‬في‭ ‬العملات‭ ‬المعدنية‭ ‬البريطانية،‭ ‬حيث‭ ‬عاد‭ ‬إلى‭ ‬تشارلز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬التقاليد،‭ ‬وهي‭ ‬أن‭ ‬يواجه‭ ‬الملك‭ ‬الاتجاه‭ ‬المعاكس‭ ‬لسلفه‮»‬‭.‬

وحملت‭ ‬العملة‭ ‬من‭ ‬الظهر‭ ‬شكلا‭ ‬زخرفيا‭ ‬تخليدا‭ ‬للملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬وصورتين‭ ‬لها‭ ‬إحداهما‭ ‬في‭ ‬شبابها‭ ‬والأخرى‭ ‬في‭ ‬كهولتها‭.‬

وتشير‭ ‬تقديرات‭ ‬دار‭ ‬سك‭ ‬العملة‭ ‬الملكية‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬نحو‭ ‬27‭ ‬مليار‭ ‬عملة‭ ‬نقدية‭ ‬تحمل‭ ‬صورة‭ ‬الملكة‭ ‬التي‭ ‬توفيت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬وستبقى‭ ‬قيد‭ ‬التداول‭ ‬ليتم‭ ‬استبدالها‭ ‬بمرور‭ ‬الوقت‭ ‬عند‭ ‬تلفها‭.‬