حرس الحدود بمنطقة جازان يحبط محاولة تهريب (300) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب (300) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المهربات لجهة الاختصاص.

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