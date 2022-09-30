بسبب قميص المنتخب.. أزمة جديدة بين الجزائر والمغرب

محمد بن مسعود - الدمام - أشعل‭ ‬قميص‭ ‬رياضي‭ ‬توترا‭ ‬عابرا‭ ‬بين‭ ‬الجزائر‭ ‬والمغرب،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬طلبت‭ ‬الرباط‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬الملابس‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية‭ ‬‮«‬أديداس‮»‬‭ ‬سحب‭ ‬قمصان‭ ‬المنتخب‭ ‬الجزائري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬واتهمتها‭ ‬بسرقة‭ ‬التراث‭ ‬المغربي،‭ ‬في‭ ‬أحدث‭ ‬سجال‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الجارين‭ ‬حول‭ ‬‮«‬الملكية‭ ‬الثقافية‮»‬

قصر‭ ‬المشور

وفي‭ ‬التفاصيل،‭ ‬بدأت‭ ‬القصة‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬أسبوع،‭ ‬حين‭ ‬نشرت‭ ‬‮«‬أديداس‮»‬‭ ‬على‭ ‬صفحتها‭ ‬الرسمية‭ ‬بموقع‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬،‭ ‬صورا‭ ‬لطقم‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬قمصان‭ ‬منتخب‭ ‬الجزائر،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬تصميمها‭ ‬‮«‬مستوحى‭ ‬من‭ ‬التاريخ‭ ‬والثقافة‮»‬‭ ‬و»التصاميم‭ ‬العريقة‭ ‬لقصر‭ ‬المشور‮»‬‭ ‬بمدينة‭ ‬تلمسان‭ ‬الجزائرية‭.‬

كما‭ ‬أعلنت‭ ‬عن‭ ‬تسويقه‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬منتصف‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ (‬أكتوبر‭ ‬2022‭).‬

لكن‭ ‬وزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬المغربية،‭ ‬اعتبرت‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التصاميم‭ ‬‮«‬استيلاء‭ ‬ثقافي‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬أشكال‭ ‬التراث‭ ‬المغربي‭ ‬لاستخدامه‭ ‬خارج‭ ‬سياقه‮»‬،‭ ‬معتبرة‭ ‬أنّ‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬سيساهم‭ ‬في‭ ‬فقدان‭ ‬وتشويه‭ ‬هوية‭ ‬وتاريخ‭ ‬هذه‭ ‬العناصر‭ ‬الثقافية‮»‬‭.‬

الزليج‭ ‬المغربي

كما‭ ‬قرّرت‭ ‬الوزارة‭ ‬توجيه‭ ‬إنذار‭ ‬قضائي‭ ‬للممثل‭ ‬القانوني‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬أديداس‮»‬‭ ‬بمقرها‭ ‬في‭ ‬ألمانيا،‭ ‬لسحب‭ ‬تلك‭ ‬القمصان‭ ‬الرياضية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التصاميم،‭ ‬مستوحاة‭ ‬من‭ ‬تصميم‭ ‬فسيفساء‭ ‬مغربي‭ ‬تقليدي‭ ‬يعرف‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬الزليج‮»‬‭.‬

خلافات‭ ‬‮«‬ثقافية‮»‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬الخلاف‭ ‬الأول‭ ‬بين‭ ‬الجزائر‭ ‬والمغرب‭ ‬حول‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي،‭ ‬حيث‭ ‬الخليج 365‭ ‬ون‭ ‬أثار‭ ‬طبق‭ ‬‮«‬الكسكس‮»‬‭ ‬ولباس‭ ‬‮«‬القفطان‮»‬‭ ‬وفن‭ ‬‮«‬الراي‮»‬‭ ‬وموسيقى‭ ‬‮«‬الكناوة‮»‬‭ ‬تجاذبات‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬بشأن‭ ‬أحقية‭ ‬‮«‬الملكية‮»‬‭ ‬لهذه‭ ‬الأكلات‭ ‬والأزياء‭ ‬والفنون‭.‬

فيما‭ ‬حسمت‭ ‬لجنة‭ ‬التراث‭ ‬غير‭ ‬المادي‭ ‬لمنظمة‭ ‬‮«‬اليونسكو‮»‬‭ ‬أحد‭ ‬هذه‭ ‬السجّالات،‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2020،‭ ‬بإعلان‭ ‬‮«‬الكسكس‮»‬‭ ‬طبقا‭ ‬مغاربيا‭ ‬ضمن‭ ‬لائحة‭ ‬التراث،‭ ‬بعد‭ ‬تقديم‭ ‬ملف‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬بلدان‭ ‬المغرب‭ ‬والجزائر‭ ‬وتونس‭ ‬وموريتانيا‭.‬

فيما‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬السجّال‭ ‬قائما‭ ‬بشأن‭ ‬هوية‭ ‬زي‭ ‬‮«‬القفطان‮»‬‭ ‬وأصل‭ ‬موسيقى‭ ‬‮«‬الراي‮»‬‭!‬