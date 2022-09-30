غدًا… انطلاق مهرجان أوتلت الرياض بثلاثة ملايين قطعة لأكثر من 1500 علامة تجارية عالمية

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق‭ ‬غدًا‭ ‬السبت‭ ‬فعاليات‭ ‬مهرجان‭ ‬أوتلت،‭ ‬بوصفه‭ ‬أضخم‭ ‬مهرجان‭ ‬تسوق‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬إذ‭ ‬يجمع‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬قطعة‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬1500‭ ‬براند‭ ‬من‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬بأسعار‭ ‬مخفضة‭ ‬وحصرية،‭ ‬وتقام‭ ‬فعالياته‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الرحاب‭ ‬غربي‭ ‬العاصمة‭ ‬الرياض،‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬الـ‭ ‬14‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭. ‬

ويحتوي‭ ‬المهرجان‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أقسام‭ ‬التسوق‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الأزياء،‭ ‬ومستحضرات‭ ‬التجميل،‭ ‬والإكسسوارات‭ ‬المنزلية،‭ ‬وفساتين‭ ‬الزفاف،‭ ‬والمنتجات‭ ‬الجلدية،‭ ‬وحقائب‭ ‬السفر،‭ ‬وجميع‭ ‬ما‭ ‬تحتاجه‭ ‬العائلات‭ ‬والأفراد‭.‬

وتتميز‭ ‬متاجر‭ ‬مهرجان‭ ‬أوتلت‭ ‬بتخفيضاتها‭ ‬الحصرية،‭ ‬التي‭ ‬تصل‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬70‭% ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المقتنيات‭ ‬المصنّعة‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬العالمية،‭ ‬والمتخصصة‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالملابس‭ ‬الرياضية،‭ ‬والأجهزة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الخيارات‭ ‬التسويقية‭ ‬العالمية،‭ ‬ومن‭ ‬أبرز‭ ‬تلك‭ ‬المتاجر‭: ‬Dolce‭ & ‬Gabbana،‭ ‬Off white،‭ ‬Jimmy Choo،‭ ‬Zimmermann‭.‬

ويتيح‭ ‬المهرجان‭ ‬لزواره‭ ‬قضاء‭ ‬أوقات‭ ‬مستقطعة‭ ‬بين‭ ‬جولات‭ ‬التسوق‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬مخصصة‭ ‬للمرح،‭ ‬تضم‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬التكنولوجية،‭ ‬وحزمة‭ ‬من‭ ‬ألعاب‭ ‬الواقع‭ ‬الافتراضي‭ ‬للأطفال،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المقاهي‭ ‬والمطاعم‭ ‬المتنوعة‭.‬

وتوجد‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المنطقة‭ ‬مواقف‭ ‬لذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬وأخرى‭ ‬لكبار‭ ‬الشخصيات،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬المواقف‭ ‬العامة،‭ ‬كما‭ ‬تضم‭ ‬زوايا‭ ‬المهرجان‭ ‬أكشاكًا‭ ‬مخصصة‭ ‬للاستعلامات،‭ ‬إذ‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬توجيه‭ ‬الزوار‭ ‬وتسهيل‭ ‬رحلتهم‭ ‬التسوقية،‭ ‬ويمكن‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬تفاصيل‭ ‬المهرجان‭ ‬وفعالياته،‭ ‬والعلامات‭ ‬التجارية‭ ‬المشاركة‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرابط‭: ‬http‭://‬bit.ly/3BWMoxv‭. ‬

ويفتح‭ ‬مهرجان‭ ‬أوتلت‭ ‬أبوابه‭ ‬لجميع‭ ‬الزوار‭ ‬عبر‭ ‬تذاكر‭ ‬مجانية‭ ‬طيلة‭ ‬فترة‭ ‬إقامته،‭ ‬التي‭ ‬ستنتهي‭ ‬في‭ ‬الـ‭ ‬14‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل،‭ ‬يوميًّا‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬الثالثة‭ ‬مساءً‭ ‬حتى‭ ‬الواحدة‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬الليل،‭ ‬ويمكن‭ ‬حجز‭ ‬تذاكر‭ ‬الدخول‭ ‬المجاني‭ ‬للزوار‭ ‬عبر‭ ‬الرابطhttps‭://‬enjoy.sa/ar/events/Outlet‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬حجز‭ ‬تذاكر‭ ‬الـ‭ ‬VIP‭ ‬والـVVIP‮ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬وموقع‭ ‬‮«‬باركي‮»‬‭.‬