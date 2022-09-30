غدًا.. انطلاق مهرجان (أوتلت) بثلاثة ملايين قطعة لأكثر من 1500 علامة تجارية عالمية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تنطلق غدًا فعاليات مهرجان (أوتلت)، أضخم مهرجان تسوق من نوعه في السعودية، إذ يجمع ثلاثة ملايين قطعة لأكثر من 1500 (براند) من أنحاء العالم، بأسعار مخفضة وحصرية، وتقام فعالياته في حي الرحاب غربي العاصمة الرياض، وتستمر حتى الـ 14 من أكتوبر المقبل.

ويحتوي المهرجان على عدد من أقسام التسوق المتخصصة في مجالات الأزياء، ومستحضرات التجميل، والإكسسوارات المنزلية، وحقائب السفر، وفساتين الزفاف، والمنتجات الجلدية، وجميع ما تحتاجه العائلات والأفراد.

وتتميز متاجر مهرجان (أوتلت) بتخفيضاتها الحصرية، التي تصل لأكثر من 70% على عدد من المقتنيات المصنّعة من العلامات التجارية العالمية، والمتخصصة في المجالات المتعلقة بالملابس الرياضية، والأجهزة الإلكترونية، وعدد من الخيارات التسويقية العالمية، ومن أبرز تلك المتاجر: Dolce & Gabbana، Off white، Jimmy Choo، Zimmermann.

ويتيح المهرجان لزواره قضاء أوقات مستقطعة بين جولات التسوق في منطقة مخصصة للمرح، تضم عددًا من الألعاب التكنولوجية، وحزمة من ألعاب الواقع الافتراضي للأطفال، فضلًا عن مجموعة كبيرة من المقاهي والمطاعم المتنوعة.

وتوجد في محيط المنطقة مواقف لذوي الإعاقة، وأخرى لكبار الشخصيات، إضافة إلى المواقف العامة، كما تضم زوايا المهرجان أكشاكًا مخصصة للاستعلامات، إذ تسهم في توجيه الزوار وتسهيل رحلتهم التسوقية، ويمكن الاطلاع على تفاصيل المهرجان وفعالياته والعلامات التجارية المشاركة فيه من خلال الرابط: http://bit.ly/3BWMoxv.

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ويفتح مهرجان (أوتلت) أبوابه لجميع الزوار عبر تذاكر مجانية طوال مدة إقامته -التي ستنتهي في الـ 14 من أكتوبر المقبل- يوميًّا من الساعة الثالثة مساءً حتى الواحدة بعد منتصف الليل، ويمكن حجز تذاكر الدخول المجاني للزوار عبر الرابط https://enjoy.sa/ar/events/Outlet، كما يمكن حجز تذاكر الـ VIP و الـ VVIP من خلال تطبيق وموقع “باركي”.