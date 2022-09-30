شهيد بانفجار لغم من مخلفات التحالف في مأرب

محمد بن مسعود - الدمام - الميثاق نت: –

استشهد مواطن اليوم بانفجار لغم من مخلفات التحالف في قرية مساورة الفرضة بمديرية مجزر بمحافظة مأرب. استشهد مواطن اليوم بانفجار لغم من مخلفات التحالف في قرية مساورة الفرضة بمديرية مجزر بمحافظة مأرب. وأوضح مصدر محلي أن المواطن ناجي علي الدرم الحرملي استشهد إثر انفجار لغم من مخلفات مرتزقة التحالف في قرية مساورة. ودعا المصدر المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام والجهات المختصة إلى التحرك العاجل لتنظيف المنطقة من مخلفات التحالف من الألغام والقنابل العنقودية التي باتت تهدد حياة المواطنين وتقيد تحركاتهم في قراهم ومناطقهم.

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