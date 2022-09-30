شكرا لقرائتكم 40 مليار قيمة الهدر الغذائي بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أطلقت المؤسسة العامة للحبوب أمس ، ممثلة بالبرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء حملة توعوية موسعة تحت شعار «لحظة هدر»، انطلاقاً من دورها في رفع الوعي بأهمية التنويع الغذائي والتأكيد على أهميــته، وتعزيز الممارسات السليمة للاستهلاك والتحفيز على تبني الحلول التي تسهم في الحد من الهدر الغذائي، وأوضحت المؤسسة أن قيمة هدر الغذاء في المملكة تجاوز ( 40 ) مليار ريال سنوياً، فيما بلغت نسبة الفقد والهدر في الغذاء (33%). تفاعل كبير: وبينت أن الحملة شهدت تفاعلا كبيرا من افراد المجتمع وكذلك الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية المشتركة ، والتي تنبع من منظور ديني ومجتمعي ووطني ، مؤكدة أن الحملة ستتواصل ‏حتى نهاية الشهر القادم ، فيما برامج التوعية مستمرة من خلال الحساب الرسمي للبرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة (لتدوم [email protected]) على مدار العام لإيضاح خطورة الفقد والهدر الغذائي على كافة مناحي الحياة ، مشيرة إلى أن توقيت الحملة يتوافق مع اليوم العالمي للتوعية بالفقد والهدر في الغذاء، والذي يمثل مناسبة دولية لتبني الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية. هاجس عالمي: يذكر أن الفقد والهدر في الغذاء يشكل هاجساً عالميا لما له من آثار وخيمة على المستوى الاقتصادي والصحي والاجتماعي والبيئي، ويؤدي إلى خسارة وهدر في الموارد التي تمثل جزءاً لا يتجزأ من عملية إنتاج الغذاء، وما يسببه ذلك من انخفاض في العائد الاقتصادي من الأعمال الزراعية والصناعية، وفي نفس الوقت يزيد من انعدام الأمن الغذائي بالبلدان ذات الموارد المحدودة والتي تكافح لتحمّل تكاليف استيراد السلع لتلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء..