شكرا لقرائتكم مذكرة تفاهم بين أسر التوحد والصحة النفسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وقّع رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود مذكرة تفاهم مع المدير العام للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية الدكتور عبدالحميد بن عبدالله الحبيب، لإطلاق مسح على مستوى المملكة للوصول لتقرير شامل يقيس مدى الاستفادة من الخدمات المقدمة لذوي التوحد من وجهة نظر أسرهم. هدف المسح: ويستهدف المسح قياس الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية بشكل مباشر كما يهدف المسح إلى التأكد من وعي الأسر من الوصول للخدمات التي تقدمها وزارات: “الصحة، التعليم، الموارد البشرية” ومراكز التوحد والجمعيات الخيرية، وذلك للخروج بإحصاءات ودلالات عن الخدمات المقدمة بهدف تجويد حياتهم وحياة أسرهم بما يتناسب مع احتياجاتهم في الواقع. وجاءت المذكرة تحقيقًا لمطالبات الأسر لخدمات مشرعة من قبل الجهات المعنية، والشكوى المستمرة للجمعية بعدم حصولهم عليها بالشكل المطلوب. تكثيف للتعاون: وأعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفًا للتعاون بين الجمعية والعديد من الجهات المعنية في عدة مشاريع وبرامج ومبادرات متنوعة بما يسهم في النهاية بمساعدة وتسهيل حياة ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم وبما يخدم المساهمة الفاعلة لهم. وأكد أن المذكرة تهدف إلى التأكد من ضمان حصول أسر ذوي اضطراب طيف التوحد في المملكة على الخدمات بجودة عالية، بما يحقق تجويد حياتهم وتحسينها بشكل أكبر، وهو دور هام للجمعية تعمل عليه ضمن مهامها المختلفة. كما أكد الحبيب أن المسح يأتي في سبيل تكامل الأدوار وتنسيق الجهود بين مختلف القطاعات وبما يسهل الوصول للخدمات للمصابين باضطرابات النمو الشامل. وفي الختام نأمل من كافة أسر ذوي اضطراب طيف التوحد المشاركة في هذا المسح للوصول إلى أهدافها المنشودة من هنا .