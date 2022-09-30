وفاة لاعب المنتخب السعودي ونادي النصر السابق خالد الزيلعي

محمد بن مسعود - الدمام - توفي اليوم الجمعة خالد الزيلعي، لاعب نادي النصر وأبها والمنتخب السعودي السابق، إثر معاناته من مرض التصلب الجانبي الضموري.

ونعى العديد من جماهير نادي النصر السعودي ومحبي الكرة السعودية وفاة اللاعب السابق، سائلين الله عز وجل أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.

وكان خالد الزيلعي يعاني من نفس المرض الذي يعاني منه حاليا مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي المصري السابق.