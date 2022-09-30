«تعليم مكة»: عدم إسناد مادة الفنون لأكثر من معلم في المدرسة الواحدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، على كافة المدراس الثانوية للبنين، عدم إسناد مادة الفنون لأكثر من معلم في المدرسة الواحدة للمرحلة الثانوية بنظام المسارات خلال العام الدراسي الحالي 1444.

وتعكف الإدارة حالياً من خلال قسم التربية الفنية على عمل قاعدة بيانات للمعلمين المسند إليهم تدريس المادة، لتدريبهم على الحقيبة المعدة من قبل المدربين المركزيين.

وطلبت الإدارة من المدارس سرعة تعبئة البيانات بالدخول على الرابط المخصص لعمل قاعدة البيانات في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الأحد القادم وفقاً لتعميم أصدره مساعد المدير العام لشؤون تعليم البنين علي العمودي.