اخبار الخليج – مراكز الرعاية الصحية الأولية توقع اتفاقية تعاون مع الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا – جامعة البحرين الطبية

محمد بن مسعود - الدمام - أكّدت‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬بنت‭ ‬السيد‭ ‬جواد‭ ‬حسن‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة،‭ ‬‎مواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬لتعزيز‭ ‬مستوى‭ ‬خدمات‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬المقدمة‭ ‬لجميع‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬لاسيما‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الشراكات‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬النهج‭ ‬التشاركي‭ ‬الهادف‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬التكامل‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬الصحي‭ ‬وتقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬بجودة‭ ‬عالية‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬نظام‭ ‬رعاية‭ ‬صحية‭ ‬متطور‭ ‬ومستدام‭.‬

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جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬حضور‭ ‬سعادتها،‭ ‬اليوم،‭ ‬توقيع‭ ‬مراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية‭ ‬والكلية‭ ‬الملكية‭ ‬للجراحين‭ ‬في‭ ‬إيرلندا‭ ‬–‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية،‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتطوير‭ ‬عملية‭ ‬التعليم‭ ‬الطبي‭ ‬والتدريب‭ ‬لطلبة‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬والعلوم‭ ‬الطبية‭ ‬بالكلية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬الكلية‭ ‬الإيرلندية‭.‬

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وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬رحّبت‭ ‬الدكتورة‭ ‬لولوة‭ ‬راشد‭ ‬شويطر‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية‭ ‬بتوقيع‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬بأنها‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬توطيد‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تطوير‭ ‬الشراكة‭ ‬الفاعلة‭ ‬مع‭ ‬الكلية‭ ‬الملكية‭ ‬للجراحين‭ ‬في‭ ‬إيرلندا‭ ‬–‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية‭ ‬كمؤسسة‭ ‬تعليمية‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬مثنية‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬القائمون‭ ‬على‭ ‬الكلية‭ ‬للنهوض‭ ‬بهذا‭ ‬القطاع‭ ‬الهام‭ ‬ورفد‭ ‬الكوادر‭ ‬العاملة‭ ‬فيه،‭ ‬ومؤكدةً‭ ‬التزام‭ ‬مراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية‭ ‬بتعزيز‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬للمجتمع‭ ‬وعلى‭ ‬كافة‭ ‬المستويات‭.‬

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ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬البروفيسور‭ ‬سمير‭ ‬العتوم‭ ‬رئيس‭ ‬الكلية‭ ‬الملكية‭ ‬للجراحين‭ ‬في‭ ‬إيرلندا‭ ‬–‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية،‭ ‬أن‭ ‬الشراكة‭ ‬الفاعلة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬الكلية‭ ‬الإيرلندية‭ ‬بمراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية‭ ‬هي‭ ‬علاقة‭ ‬تكاملية‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬قناعة‭ ‬راسخة‭ ‬بأهمية‭ ‬العمل‭ ‬كفريق‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوصول‭ ‬للأهداف‭ ‬المشتركة‭ ‬والرامية‭ ‬جميعها‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬والتعليمية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مضيفاً‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬دائرة‭ ‬الشراكة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬الكلية‭ ‬ومراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية،‭ ‬وتوطيد‭ ‬التعاون‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬أرحب،‭ ‬وبما‭ ‬يواكب‭ ‬المتطلبات‭ ‬الحالية‭ ‬والمستقبلية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬الطبي‭ ‬وإعداد‭ ‬الدراسات‭ ‬والبحوث‭ ‬الإكلينيكية‭.‬

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الجدير‭ ‬بالذكر،‭ ‬تشمل‭ ‬اتفاقية‭ ‬التعاون‭ ‬الموقعة‭ ‬بين‭ ‬مراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية‭ ‬والكلية‭ ‬الملكية‭ ‬للجراحين‭ ‬في‭ ‬إيرلندا‭ -‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية،‭ ‬توفير‭ ‬مراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية‭ ‬مرافقها‭ ‬الوقائية‭ ‬والعلاجية‭ ‬لأغراض‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭ ‬لأساتذة‭ ‬الكلية،‭ ‬وبالمقابل‭ ‬توفر‭ ‬الكلية‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬من‭ ‬مختبرات‭ ‬ومكتبات‭ ‬وخدمات‭ ‬تشخيصية‭ ‬وعلاجية‭ ‬لمراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية