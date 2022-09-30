اخبار الخليج – مراكز الرعاية الصحية الأولية توقع اتفاقية تعاون مع الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا – جامعة البحرين الطبية

محمد بن مسعود - الدمام - أكّدت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، مواصلة الجهود لتعزيز مستوى خدمات الصحة العامة المقدمة لجميع المواطنين والمقيمين، لاسيما من خلال الاستمرار في المزيد من الشراكات مع المؤسسات التعليمية وذلك في إطار النهج التشاركي الهادف إلى ضمان التكامل في التعليم الصحي وتقديم الخدمات الصحية بجودة عالية وبما يسهم في ترسيخ نظام رعاية صحية متطور ومستدام.
جاء ذلك خلال حضور سعادتها، اليوم، توقيع مراكز الرعاية الصحية الأولية والكلية الملكية للجراحين في إيرلندا – جامعة البحرين الطبية، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية في مملكة البحرين، وتطوير عملية التعليم الطبي والتدريب لطلبة كلية الطب والعلوم الطبية بالكلية، وذلك في قاعة الكلية الإيرلندية.
وبهذه المناسبة، رحّبت الدكتورة لولوة راشد شويطر القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية بتوقيع هذه الاتفاقية، مؤكدة بأنها ستسهم في توطيد مسارات التعاون القائم بين الجانبين، وذلك في إطار تطوير الشراكة الفاعلة مع الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا – جامعة البحرين الطبية كمؤسسة تعليمية رائدة في منطقة الخليج العربي، مثنية على الجهود التي يبذلها القائمون على الكلية للنهوض بهذا القطاع الهام ورفد الكوادر العاملة فيه، ومؤكدةً التزام مراكز الرعاية الصحية الأولية بتعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع وعلى كافة المستويات.
ومن جانبه، أكد البروفيسور سمير العتوم رئيس الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا – جامعة البحرين الطبية، أن الشراكة الفاعلة التي تجمع الكلية الإيرلندية بمراكز الرعاية الصحية الأولية هي علاقة تكاملية تقوم على قناعة راسخة بأهمية العمل كفريق واحد من أجل الوصول للأهداف المشتركة والرامية جميعها إلى تطوير مستوى الخدمات الصحية والتعليمية في مملكة البحرين، مضيفاً بأن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز دائرة الشراكة القائمة بين الكلية ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وتوطيد التعاون بينهما في مجالات أرحب، وبما يواكب المتطلبات الحالية والمستقبلية في مجال التعليم الطبي وإعداد الدراسات والبحوث الإكلينيكية.
الجدير بالذكر، تشمل اتفاقية التعاون الموقعة بين مراكز الرعاية الصحية الأولية والكلية الملكية للجراحين في إيرلندا -جامعة البحرين الطبية، توفير مراكز الرعاية الصحية الأولية مرافقها الوقائية والعلاجية لأغراض التعليم والتدريب والبحث العلمي لأساتذة الكلية، وبالمقابل توفر الكلية الخدمات المساندة من مختبرات ومكتبات وخدمات تشخيصية وعلاجية لمراكز الرعاية الصحية الأولية
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