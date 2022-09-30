رسميا.. نيوكاسل يعلن تعاقده مع المهاجم الشاب الأسترالي جارانج كول

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أعلن نادي نيوكاسل يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنه تعاقد مع المهاجم الأسترالي الدولي الشاب جارانج كول لاعب سنترال كوست مارينرز المنافس في الدوري الأسترالي للعبة.

وسينضم كول (18 عاما) الذي أحرز أربعة أهداف للنادي الأسترالي في الموسم الماضي إلى نيوكاسل يونايتد الذي يقوده المدرب إيدي هاو في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير كانون الثاني 2023.

ولم يكشف نيوكاسل النقاب عن أي تفاصيل مالية تتعلق بالصفقة.

وقال كول في بيان: “خلال طفولتي في أستراليا كان الدوري الإنجليزي الممتاز أهم بطولة بالنسبة للجميع.. لكن أحدا لم يتوقع الوصول لهذا المستوى المرتفع.. وصولي لهذا المستوى ووجودي في هذا الوضع شيء رائع”.

وشارك كول في أول مباراة دولية مع منتخب أستراليا خلال فوز الفريق 2-صفر على نيوزيلندا الأحد الماضي عندما شارك بديلا لأحد زملائه وقدم أداء متميزا وشارك في تهيئة الهدف الثاني لفريقه.

ومن المتوقع أن يكون كول أيضا ضمن تشكيلة أستراليا في نهائيات كأس العالم التي تنطلق في نوفمبر المقبل في قطر.



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Source akhbaar24

