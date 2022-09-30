شاهد .. هكذا تساعد العيادات المتنقلة المرضى في المناطق النائية

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سلطت وزارة الصحة، اليوم (الجمعة)، الضوء على جهود العيادات المتنقلة في تقديم الخدمات للمستفيدين في المناطق النائية، مستشهدة على ذلك بما قدمته للمواطن سلمان بن صالح.

وذكر “سلمان” أن أقرب مركز صحي يبعد عن المنطقة التي يعيش فيها 80 كم، مضيفًا أن العيادة المتنقلة وفرت له خدمات تغنيه عن الذهاب إلى المستشفى.

وأكد أن العيادة المتنقلة متكاملة ويتوافر فيها قسم الأشعة، وعيادة للأسنان، وقسم للمختبرات، فضلا عن توفير التطعيمات اللازمة للأطفال، وعلاجات مرض السكري.

يذكر أن الوزارة توفر عيادات متنقلة متعددة الأحجام ومجهزة بالمعدات اللازمة لخدمة المرضى بالمناطق النائية.

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Source akhbaar24

