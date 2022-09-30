غداً.. “الشرقية” تستضيف المجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا تحت17

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تنطلق غدًا (السبت) في المنطقة الشرقية؛ منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا للناشئين تحت 17 عامًا “البحرين 2023”.

ويشارك في التصفيات التي ستستمر حتى 9 أكتوبر المقبل؛ 5 منتخبات هي الهند، ميانمار، المالديف، الكويت بالإضافة إلى منتخبنا الوطني صاحب الضيافة.

ويتأهل صاحب المركز الأول من مجموعة إلى النهائيات مباشرة، بالإضافة إلى أفضل 5 منتخبات تحصل على المركز الثاني.

وتأتي استضافة المنطقة الشرقية لمباريات المجموعة الرابعة من التصفيات بعد أيام من استضافتها الناجحة لمباريات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 20 عامًا “أوزبكستان 2023” والتي أسفرت نتائجها عن تأهل منتخبنا الوطني إلى النهائيات.

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، إن دعم القيادة السخي للقطاع الرياضي وكرة القدم على وجه الخصوص، أثمر عن تعاظم دور المملكة في استضافة العديد من الفعاليات الرياضية خلال الفترة الأخيرة.

ورحب المسحل ببعثات المنتخبات المشاركة، متمنيًا لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني المملكة، معربًا عن تمنياته للمنتخب الوطني بالتوفيق وحجز بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين التي ستقام في دولة البحرين الشقيقة.

ومن المقرر أن يستهل منتخب الأخضر للناشئين تحت 17 عامًا مشواره في التصفيات غدًا السبت بمواجهة منتخب ميانمار على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر وذلك عند الساعة التاسعة والنصف مساء، علمًا بأن التصفيات ستنطلق بمواجهة في نفس اليوم تجمع المنتخبين الكويتي والمالديفي على الملعب ذاته.

ويستضيف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام مباراتين في التصفيات وهما مباراتي المنتخب الوطني أمام الكويت والهند يومي 7 و9 أكتوبر على الترتيب.



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Source akhbaar24

