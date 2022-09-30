برنامج ماجستير “الإدارة والتخطيط التربوي” بجامعة الأمير سطام يحصل على الاعتماد البرامجي الكامل

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المناطق_الرياض

نالت كلية التربية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الاعتماد البرامجي الكامل في تخصص الإدارة والتخطيط التربوي بقسم العلوم التربوية، من هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي وذلك بعد تحقيق جميع المتطلبات ومعايير الجودة.

وأوضح عميد كلية التربية الدكتور عبدالرحمن الرفدي، ان هذا الاعتماد جاء تتويجاً لثمرة الجهود المتواصلة التي بذلتها الكلية في مجال التخطيط والتطوير والتحسين، انطلاقاً من رؤيتها في تحسين جودة العملية الأكاديمية والتطوير المستمر للبرامج الدراسية بمنظومة أداء تسعى إلى تطبيق الخطط التطويرية في الحصول على الاعتمادات المواكبة للتطوير والنهوض به.

وأبان أن الكلية تسعى وفق أهدافها وخططها الإستراتيجية إلى تحقيق النجاحات والتميز والاستثمار الأمثل المبني على إستراتيجية التعليم وتنمية العقول والمهارات في مختلف الأقسام والبرامج، مما ينعكس إيجاباً على تحقق نواتج تعلم بشكل أفضل علاوة على المردود الإيجابي لتجويد مخرجات بشرية مؤهلة بجودة عالية لمتطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي مما يسهم

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Source almnatiq

