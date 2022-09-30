الملحقية الثقافية في أستراليا: الإثنين المقبل إجازة بمناسبة يوم العمال

︎

.

المناطق_متابعات

أعلنت الملحقية الثقافية السعودية في أستراليا، عن أن يوم الإثنين المقبل (3 أكتوبر 2022م) إجازة في البلاد بمناسبة يوم العمال، لذا ستغلق الملحقية أبوابها في هذا اليوم.

وأوضحت الملحقية الثقافية – عبر تويتر- أنها تود إحاطة المواطنين والمبتعثين بأن يوم الإثنين المقبل، عطلة رسمية في العاصمة الاسترالية كانبرا بمناسبة (labour Day)، وسوف يستأنف العمل يوم الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر 2022م.

يُذكر أن عطلة يوم العمال تختلف في أستراليا حسب الولاية، ففي غرب أستراليا يكون الاحتفال في أول يوم إثنين من شهر مارس، وفي ولايات تازمانيا وفيكتوريا يكون الاحتفال يوم الإثنين الثاني من مارس.

اما في ولايات نيو ساوث ويلز ومقاطعة كانبرا وجنوب أستراليا، فيتم الاحتفال في أول يوم إثنين من شهر أكتوبر، بينما تحتفل كوينزلاند والمقاطعة الشمالية في أول إثنين من شهر مايو.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

